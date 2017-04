Participa Plácido Domingo en la primera comunión de sus 2 nietos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Especial

Foto: César Márquez

Foto: Especial

Casi seis meses después de que Plácido Domingo enamorara a la entidad con el concierto que ofreció el pasado 11 de octubre del 2016 en el Estadio Sonora, el día de ayer el tenor, acompañado de su esposa Marta Ornelas, visitó la ciudad de Hermosillo, esta vez, para celebrar la primera comunión de sus dos nietos Álvaro y Plácido.“Ahora si en este momento fue una visita increíblemente personal y familiar. Simplemente vinieron a la primera comunión de mis hijos Álvaro y Plácido que la celebramos aquí el día de hoy en la Iglesia del Espíritu Santo auspiciada por el arzobispo Ruy Rendón Leal y fue una visita muy familiar”, dijo Álvaro Maurizio Domingo, hijo del tenor, en exclusiva para EL IMPARCIAL.“Estamos felices de estar en estas tierras, en especial para mí con más de 24 años viniendo por acá, que mis hijos están celebrando su primera comunión y es una oportunidad maravillosa que mi padre y mi madre se dieran una oportunidad para venir a pasar tiempo con su familia.”, continuó.Durante las horas que el tenor permaneció en la ciudad de Hermosillo para el festejo de sus nietos, no dudó en volver a destacar a su familia la alegría que le provocó la experiencia de haber cantado en el Estadio Sonora junto al navoajoense Arturo Chacón, la puertorriqueña Ana María Martínez y su hijo Plácido Domingo Jr.“Sigue muy emocionado por lo que fue aquella experiencia, por el cariño tan grande del publico sonorense con de tantísima familia y amigos que tenemos aquí en el estado y fue un placer para él volver aunque haya sido unas horas nada más pero volver un ratito para convivir con todos ellos un ratito más”, agregó Álvaro.El hijo menor de Plácido Domingo, quien actualmente también funge como representante del cantante, aseguró que su padre espera volver cantar en Sonora, más no en un futuro cercano, pues su última presentación en la entidad sigue reciente.“Esperamos que sí volvamos a presentarnos en Hermosillo, en algún futuro, no puedo decir que muy próximo porque hay que darle tiempo al publico ya las preparaciones para dar un concierto como el que dimos, pero si, ciertamente sé que está en sus esperanzas y deseos en volver algún día a Sonora a nivel personal como profesional”, finalizó.