Grupo Yndio celebra 45 años

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Poco se imaginaban los miembros de Grupo Yndio que lo que comenzó en 1972 se convertiría en un legado de 45 años que se cumple el día de hoy como uno de los grupos más recordados y románticos de la actualidad. Ildefonso Lara, vocalista de la agrupación,y eltecladista Ernesto Pablos hablaron para EL IMPARCIAL sobre este importante aniversario.



"Pocos hemos cumplido 45 años de carrera artística. El grupo está más que feliz de haber llegado hasta este punto de nuestras vidas donde vemos que la gente sigue disfrutando nuestra música en los bailes", dijo Idelfonso Lara, cantante de Grupo Yndio.



"Nunca me imaginé llegar a tanto, ya me duele todo –risa-. Nunca pensamos hacer una carrera tan larga pero gracias a Dios aquí seguimos, tenemos los elementos originales que siguen activos y son pocos los que conservan la armonía que tenemos nosotros desde hace tantos años y más que nada, felices de seguir alzando el alto de nuestra tierra Sonora", agregó Ernesto Pablos.



Los dos miembros del grupo adelantaron que para festejar 45 años de trayectoria, Grupo Yndio está trabajando en un disco de aniversario con duetos con artistas de diferentes generaciones.



"La compañía de Universal prepara un disco de 45 aniversario con duetos. Es un proyecto que celebrará nuestros años y vamos a reunir generaciones nuevas y de nostalgia. Estamos pensando en Camila, Río Roma y muchos más", destacó Pablos.



"Con que grabemos los duetos dependería del artista con el que cantemos. Serían canciones nuestras con arreglos actuales. Ojalá pudiéramos incluir a nuestro amigo Marco Antonio Solís, y qué mal que ya falleció Joan Sebastian. Ojalá todo esto se concrete", continuó Lara.



Finalizó el vocalista de Grupo Yndio con el gusto de saber que, en la actualidad, los seguidores de su música se acercan a ellos para hablarles de la experiencia que tuvieron con sus canciones a lo largo de los años.



"En cada baile que vamos la gente se acerca y nos dicen ‘con esta canción me enamoré de mi esposa’ o bien, unos que han perdido a un hermano o ser querido con ‘Melodía desencadenada’. Nos gusta complacer a todo mundo y que la gente celebre con nosotros en cada escenario al que vamos", finalizó.