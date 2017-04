Serenata con Fernando Delgadillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las luces de colores y la estridente música del Jakarta Club Life cedieron su lugar una noche a los tranquilos arcordes de la guitarra acústica, pues el pasado jueves 30 de marzo Fernando Delgadillo regresó a Hermosillo para una noche donde repasó algunos de los temas afamados de su carrera.



El cantante, sonriente a todo momento, subió al escenario a las 22:37 horas, donde sólo se acompañó de su instrumento musical, un micrófono y la audiencia de la noche de casi 200 personas para un encuentro cercano con la trova del artista, quien antes de interpretar cada tema contaba la historia de ésta.



"Hay veces, por ejemplo, que tú conoces a alguien de quien te enamoras, pasas tiempo con esta persona, salen a menudo y después de estar tan cercanos, ella te ofrece la más pura, transparente y firme amistad", dijo el cantante entre risas antes de interpretar "No me pidas ser tu amigo".



Como un "público inteligente" fue como Delgadillo calificó a quienes lo acompañaron esa noche, quienes coreaban y aplaudían algunas de sus canciones, además de aprovechar los breves momentos en que el músico afinaba su guitarra para hacer peticiones de canciones.



"¿Qué dijeron? ¿Éste me va a cantar lo que quiera? Lo siento, hermanos, pero yo también tengo los propios proyectos -risa-", bromeó Delgadillo, quien se apegó a su repertorio para interpretar los temas que más le fueron solicitados como "Hoy ten miedo de mí", "Tu cumpleaños", "Días de sombrilla" y más.



Después de cantar sus "hallazgos venturosos", como él se refería, Delgadillo se despidió de Hermosillo con una sonrisa y la satisfacción de ser recibido con los brazos abiertos por el público sonorense una vez más.