Un gigante en el Palenque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son 37 años de carrera musical los que tiene Bronco, el gigante de América, que después de ausentarse de Sonora regresará a Hermosillo el próximo miércoles 3 de mayo para presentarse en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



"Va a ser un recorrido de toda la música que Bronco ha interpretado en 37 años de carrera. Sabemos que estará de maravilla, que lo disfrutarán. Tenemos esa fortuna de tocar dos o tres horas y no repetir ninguna canción y que el coro de fondo siempre venga de todo el público, que viene a una gran fiesta que no quiere perderse.



Tenemos mucho sin ir a Hermosillo y esta sería una gran oportunidad de reencontrarnos con ustedes", dijo René Esparza, hijo del legendario Lupe Esparza.



Además de preparar el concierto que dará en el popular redondel de Hermosillo, Bronco también festeja ser el primer grupo de regional mexicano en grabar un disco "Primera Fila", cuyo lanzamiento será el próximo 24 de marzo de este año.



"Estamos muy contentos de que Sony nos propusiera esta producción de Primera Fila y ser el primer grupo de regional mexicano en grabar en este formato. Nos sentimos muy contentos y muy animados de seguir creando historias y agregar capítulos nuevos a la trayectoria de Bronco", agregó René.



Vienen de estreno



El público no sólo podrá esperar las famosas canciones de Bronco grabadas en un formato y mezcla de sonido diferente, sino el estreno de tres temas inéditos y cinco duetos con conocidos cantantes de la industria musical.



"Vienen tres temas inéditos. Uno que nos tocó la oportunidad con José Esparza y su servidor que se llama ‘Doctor’, que es de la autoría de José Luis Roma, de Río Roma.



Viene otra canción llamada ‘Gajes del oficio’, de autoría de uno de los compositores de cabecera de Bronco llamado Miguel Luna, y no podía faltar una composición de mi padre Guadalupe Esparza que se llama ‘Impotente’, que interpretamos mi hermano, él y yo", continuó.



"De los 16 temas de éxito, venimos con cinco temas de duetos que se dieron solos, que coincidimos con estos grandes talentos y amigos que nos prestaron su voz e impregnarlo en esta Primera Fila como fue Julieta Venegas con ‘Adoro’.



También León Larregui del grupo Zoé hizo algo que llamó mucho la atención, cantar con mi padre, y lo más reciente, ‘Nunca voy a olvidarte’, estuvo a dueto con Cristian Castro", finalizó.



Para verlos en Hermosillo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017, los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Hotel, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard con precios de 250, 400 y 600 pesos. Venta telefónica al 6624619374.