Molesta a Salma Hayek que la calificaran de prepotente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que el pasado fin de semana Salma Hayek participara en una mesa redonda con otras actrices en la que el tema era el empoderamiento de la mujer en la actualidad, un diario estadounidense publicó que la veracruzana había sido prepotente y no había dejado hablar a sus compañeras; la mexicana lo niega rotundamente.



La actriz explica que siempre ha apoyado el empoderamiento de la mujer y que lo seguirá haciendo, sin importar su raza o preferencia sexual.



“Siempre he apoyado y apoyaré el empoderamiento, y las voces de mujeres negras y mujeres de color, mujeres latinas, es inexacto que no dejé que Jessica se expresara, ella habló con mucha pasión y elocuencia”.



Añadió sentirse mal por la manera en la que sus palabras ocasionaron un malentendido y que está decepcionada de que un medio haya tergiversado lo que dijo.



“Yo escuché y presté atención a lo que estaba diciendo, de hecho estaba muy decepcionada de que la conversación fuera interrumpida y no pudiera continuar, estoy devastada porque algo que me dejó sentir inspirada, y empoderada desde entonces, ha sido representado como una pelea de gatos y, peor aún, pintado de esta manera por una periodista”, añadió.



En el encuentro realizado durante las actividades del Sundance Film Festival, Hayek estuvo acompañada de otras celebridades como Shirley MacLaine, Elle Fanning, Jill Soloway y Jessica Williams.



Fue esta última con quien el diario “Los Angeles Times” dijo que Hayek tuvo un desacuerdo, mismo que la intérprete de Frida ha negado a través de sus redes sociales.



Todo sucedió cuando este cuarteto de mujeres comenzó a hablar de Donald Trump.

Este martes Hayek a través de sus redes sociales explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto por el medio impreso y que lamenta que se haya malentendido lo que quiso decir.



“Estoy profundamente perturbada por la forma en que esta historia me ha malinterpretado y ha manipulado mis palabras al ponerlas fuera de contexto, todos creíamos que estábamos en un foro para una lluvia de ideas sobre las formas en que las mujeres en la industria podría prosperar y que era la intención de mi corazón”.