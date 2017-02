Suben boletos de cine y palomitas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Debido al aumento en la paridad del dólar, la Casa del Cine MX ha decidido aumentar los costos de sus boletos y Cinépolis reconoce afectación por insumos ocupados en dulcería, procedentes del extranjero.



Carlos Sosa, director de la Casa del Cine, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, informó también cambios en su manera de proyectar las películas extranjeras.



El inmueble cuenta con dos salas, una con capacidad superior a las 40 butacas y, otra, para cerca de 20, convirtiéndose en un referente de la capital nacional.



Las entradas subieron de 40 a 45 pesos, mientras que el boleto a estudiantes se mantuvo en 30, con algunos días a 35. Las palomitas no sufrirán incremento.



“Con la conversión del dólar vamos a volvernos un poco rigurosos”, expuso Sosa.



“Hicimos un estudio en los restaurante de cuánto se gana en el porcentaje de las comidas y dijimos ¡tenemos que subir las palomitas! Al final lo que hicimos fue que el porcentaje que nos cobran los que nos hacen Internet y los boletos, para no pagarlo nosotros, subimos su precio”.



“Y antes a todas las películas las dejábamos 15 días, fuera lo que fuera (su aceptación), desafortunadamente ya no podemos hacer eso y vamos a tener que tomar el modelo de las salas tradicionales: Si las películas extranjeras en su primer fin de semana no llegan a tener el veintitantos por ciento de ocupación, va para afuera a la semana; a las mexicanas las vamos a tener 15 días, sea cual sea el resultado”.



El caso Cinépolis. Miguel Rivera, director de programación de la cadena, refiere que la afectación por el dólar no puede evitarse.



Las materias con que se hacen las palomitas o el queso para nachos, refiere, vienen de Estados Unidos y hay otros insumos del extranjero. “Estamos estudiando cómo hacer que la afectación sea no tan grande, pero es imposible de evitar”.



“Por otro lado el hecho de que nuestro mercado es en pesos y la taquilla en pesos, ahí no hay necesariamente una afectación por el tipo de cambio”, y agregó que Cinépolis abriría 20 complejos más en el País este año.