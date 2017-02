Ricky Martin pide no tener miedo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ricky Martin dice que se solidariza con los mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos ahora que están muy preocupados por la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos que amenaza con cerrar las puertas a los inmigrantes.El cantante puertorriqueño, quien apoyó al gobierno de Barack Obama y desde el principio mostró rechazo a la candidatura de Donald Trump, propone usar las redes sociales para expresar el sentir de los latinos.“Yo creo que ahora más que nunca tenemos que correr a todo lo que son nuestras redes sociales y empecemos a decir lo que sentimos y lo que necesitamos como pueblo; ahora no podemos tener miedo”, expresa.“Tenemos que dejarle saber al mundo dónde están las injusticias, tenemos que dejarle saber al mundo qué es lo que no nos conviene como ciudadanos del mundo, entonces nosotros tenemos que hacer el periodismo, a través de nuestras plataformas dejar saber dónde estamos. Esto no es un juego, tenemos que hacer todo lo posible porque el mundo mejore, y los mexicanos, más que nunca hacerlo”.El intérprete de “She bangs” y “Livin’ la vida loca” asegura que siempre apoyará a los latinos, pues “la unión hace la fuerza”.Listo para Las Vegas. Este 5 de abril Ricky Martin comenzará con la serie de conciertos que tiene programada en Las Vegas, por lo que esta será su residencia durante varios meses, algo que, dice, lo tiene muy contento y a la vez nervioso.“¿Nervios? Los necesarios para saber que uno está vivo, pero el hecho de empezar a trabajar fuertemente en todo lo que son los ensayos me motiva muchísimo, estoy súper emocionado, bien inspirado”.El nuevo show que Ricky presentará en la ciudad del pecado será dirigido por el legendario Jamie King, quien ha trabajado con Madonna, Celine Dion y Britney Spears , entre otros artistas.“Estar en Las Vegas va a ser muy bueno para mis hijos —asegura—, va a ser muy bueno para mi familia, aunque luego estaremos en Europa y visitaremos otra vez Asia, si Dios quiere, antes de que finalice el año. El hecho de abrir esta serie de conciertos aquí en Las Vegas es algo que me da mucha calma y a la vez me hacía falta en este momento de mi vida”.Sobre la posibilidad de que lleven su vida a la televisión, como recientemente se ha hecho con Juan Gabriel, Jenni Rivera y Joan Sebastian, reconoce que no le desagrada la idea.El productor Eduardo Paz, quien realizó Celia, el musical, basado en la vida de la cantante cubana, externó recientemente su interés por contar una historia inspirada en Ricky.“Mi vida aún se está escribiendo, aunque no me molestaría que se hiciera una serie; yo creo que la podemos contar si nada más me dejo llevar”.En la serie, afirma, habría de todo: drama, comedia...“Pues es la vida, mi vida y la tuya son muy similares, ¿sabes? Lo único es que yo estoy expuesto, estoy delante de las cámaras, pero como tampoco escondo nada, no tengo miedo de presentarme tal como soy, estamos clarísimos en eso. Creo que sería un proyecto siempre y cuando no se haga como reality y que simplemente sea una cosa más de documental a lo mejor”.El también protagonista del musical de Broadway, Evita, reapareció en los escenarios de Las Vegas, en el festival musical Calibash, en donde compartió escenario con diversos cantantes del género urbano, como Wisin, Don Omar, Farruko, Gente de Zona, Pipe Bueno y Plan B, entre otros, en la arena T Mobile.Martin acepta que el género urbano se ha posicionado en el gusto de los latinos, razón por la cual el año pasado realizó un dueto “Vente pa’cá”, con el colombiano Maluma.“Estoy feliz de estar una vez más compartiendo el escenario con personas que han hecho muchísimo este año por nuestros ritmos, por nuestros sonidos, y feliz de estar en Las Vegas, esta ciudad maravillosa que tiene un magnetismo que me seduce de mil maneras”.