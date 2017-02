Mujeres empoderadas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las campañas contra la violencia de género se apoderaron de los tópicos de las noticias durante el mes de enero, pues fueron muchas mujeres en distintos países, principalmente Estados Unidos, que marcharon unidas contra el maltrato y la injusticia que, en pleno 2017, aún se manifiesta en el ámbito social y laboral.Para las actrices, cantantes y mujeres del ámbito de los espectáculos no es la excepción; y con la esperanza de dar un mensaje al público femenino que las sigue, opinaron en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre la violencia de género y cómo erradicarlo.“Muchas mujeres permiten la violencia física, verbal y sicológica porque piensan que se quedarán solas y nadie las amará. Quiero decirles a esas mujeres que en este mundo no debe haber nadie más valioso que ellas mismas y su dignidad. Creo que aquel hombre que le levante la mano a una mujer, que la desprecie, que le diga que es inferior a él sólo por ser de diferente género; es alguien frustrado consigo mismo. Así que no permitan nunca que nadie les haga este daño ni les reste el valor que tienen como persona”, Aída Cuevas, cantante.“Yo añadiría algo que dijo mi mamá: ‘Mijita, nunca dependas de nadie, aunque sea de secretaria, de estar en un supermercado metiendo cosas a la bolsa, pero no dependas de nadie’; porque se nos educa para casarnos, tener nuestros hijos y serle fiel al marido, pero cuando vemos una situación así no tenemos nada: ni carrera, ni dinero, ni nada de eso. Hay que ser independientes, fuertes y ser capaces de sostenernos para ser capaces de decir ‘no’ y que no haya nada que nos ate a alguien que no nos respete”, Aída Pierce, comediante.“Yo creo que antes que nada deben quitarse la pena. Hay muchísimos lugares donde pueden acudir estas mujeres y que incluso son gratuitos. Hay profesionistas que pueden ayudarlas a no vivir en esta co-dependencia y al no permitir que exista la violencia del hombre hacia la mujer, ni tampoco de la mujer hacia el hombre, porque también se han dado estos casos. Nadie tiene porqué pegarle a nadie, nadie tiene porqué dañar sicológicamente a nadie. Tenemos derecho de ser libres. Quítense la pena y pidan la ayuda que necesitan”, Gina Varela, actriz.“Yo admiro a las mujeres que no se dejan, que si descubren que el hombre les juega chueco o las quieren maltratar, tomen las cartas en el asunto, que se hace respetar, que no las mangoneen y no las subestimen. Estoy en contra del hombre violento, porque en vez de buscar una evolución como ser humano, se va para atrás”, Aylín Mujica, actriz.“Mi papel en ‘Hijas de su madre’ es la clásica mujer abnegada, fiel al 100% que no quiere aceptar que su esposo le pide el divorcio y que quiere irse con otra. Eso no está bien. Las mujeres no debemos aceptar bajo ninguna circunstancia este tipo de violencia sicológica que es tan letal como la física. Debemos pintar nuestra rayita y dejar en claro en qué punto de nuestras relaciones nos están faltando al respeto”, Susana Dosamantes, actriz.“He hecho el papel de muchas mujeres distintas en mi carrera. Cuando veo que hay mujeres que se aguantan los insultos por amor, aceptación, amistad, un buen trabajo o más, pues está muy mal; porque primero está el autoestima. A mis alumnos siempre les digo que deben tener pasión, paciencia y disciplina en la carrera y nadie debe nunca quitarles el dedo del renglón y lo mismo le digo a las mujeres; que ninguna persona les quiera jugar chueco que es mejor estar solo que mal acompañado”, Patricia Reyes Spíndola, actriz.