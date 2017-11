42 de cada 100 mujeres sufren violencia en BC

ENSENADA, Baja California(GH)

En Baja California 42 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas, mencionó la titular del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, Cristina Solano Díaz, durante el primer Encuentro Municipal sobre el Día Internacional de la NO violencia contra las mujeres y niñas, que se conmemora el 25 de noviembre.



Comentó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 señala que la prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida en Baja California es del 66.2 por ciento.



En la entidad, en el mismo año, 42 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja o matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su relación.



“La violencia en contra de la mujer puede iniciar desde el noviazgo como un juego y se debe combatir desde el hogar y en la escuela, además de ser un fenómeno grave que permea a la sociedad dado que tiende a verse como una situación normal”; apuntó.



Asimismo, se llevó a cabo el taller de la NO violencia contra las mujeres, denominado “Ni una más, nuca jamás”, impartido por la psicóloga Neli Sarahí Sandoval Márquez, quien desarrolló el tema alrededor de la violencia en el noviazgo.



La especialista dio a conocer los tipos de violencia que sufre la mujer por parte de sus parejas, y en algunas ocasiones los hombres: física, sexual, psicológica, emocional, verbal y económica, todas éstas tratando de desvalorizarlas en un intento por reducir su autoestima.



Comentó que inmersas ya en esta situación, las mujeres tratan de justificar la conducta de sus parejas intentando convencerse de que son las culpables de ello, por lo que no los denuncian.



Explicó que en ocasiones las actitudes de las personas violentas son repetitivas porque las han vivido en sus hogares, lo mismo que las víctimas, son pasivas y complacientes porque es el ejemplo que tuvieron en sus casas.



Dijo que llega un momento en que las actitudes violentas son tan continuas que quienes la padecen lo ven como algo natural o normal.



“Las jóvenes no deben permitir a sus novios el juego de manos, porque empieza con algo leve, con vocabulario soez leve, pero con el tiempo el maltrato llega a ser más violento, en un momento dado las personas que son violentadas sistemáticamente, sin autoestima y desvalorizadas, fácilmente manipulables, no encuentran otra salida que la puerta falsa”, señaló.



Por su parte, el regidor Orlando Toscano les recomendó a la juventud aprender a decir no, a negarse a todo aquello que les vaya a traer consecuencias negativas en cualquier momento. Les pidió confiar en su instinto y desconfiar de cualquier persona o de situaciones que no les inspire confianza.



Finalmente, anunció que el próximo jueves 30 del mes en curso será la clausura de esta serie de talleres que se han estado realizando en la Casa Municipal.