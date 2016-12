Motiva nuevo torneo a Ivanobski

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de disputar su primer semestre con Cimarrones de Sonora , el argentino Cristian Ivanobski comentó que poco a poco se ha ido adaptando a su nuevo rol dentro del equipo, pues ha sido utilizado como lateral derecho a lo largo de la pretemporada.El nacido en Tigre, Argentina, señaló que está aprendiendo cada día de la posición en la que está siendo requerido por Juan Carlos Chávez, ya que esto le beneficia para ser un futbolista más completo dentro de la cancha.“Me he ido acostumbrando porque nunca había jugado en ese sitio, siempre lo había hecho de mitad de campo hacia adelante, pero el profesor me ha ocupado ahí y me estoy acoplando a la defensa, en los amistosos me vi bien y continuaré trabajando porque me sirve para tener más variantes en los partidos”, expresó.Dijo que los encuentros amistosos disputados en Guadalajara sirvieron para seguir desarrollando la idea futbolística que pretende el cuerpo técnico, ante rivales fuertes de primera división.“Fuimos creciendo mediante pasaron las semanas, hubo momentos en los que nos vimos muy bien, también tuvimos desatenciones que fuimos corrigiendo con los entrenamientos, vamos puliendo los detalles y haciendo un mejor futbol, tratando de optimizar esos puntos que nos faltan”, expuso.