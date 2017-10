"Falta contundencia": Betsiel Hernández

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ubicarse fuera de la zona liguilla a falta de dos partidos por jugar en el torneo asemeja la necesidad de jugar los siguientes compromisos como si estuvieran ya dentro de ella, aseguró el jugador de Cimarrones de Sonora , Betsiel Hernández.Ubicados en el onceavo puesto de la tabla con 18 unidades, el lateral izquierdo del conjunto sonorense está consciente de que para meterse a la Fiesta Grande de la categoría es necesario sumar de a tres puntos."Ahora con el partido del fin pasado nos quedamos con peligro de no clasificar, ahora es darle vuelta a esto lo más rápido posible, tener en mente que tenemos dos partidos, dos finales, y que desde ahora empieza la liguilla para nosotros."Nosotros vamos a trabajar duro para el fin de semana. Eso es lo más importante, es sumar de a tres, no hay otra cosa más importante que sumar de a tres", expresó.Para el futbolista de 22 años de edad, el principal malestar del equipo en el certamen ha sido la contundencia frente al arco rival, y considera que corrigiendo ese aspecto los resultados llegarán en estos últimos dos compromisos."Siento que tenemos que ser más contundentes, tenemos dos, tres llegadas y si no metemos una nos cuesta al último, nosotros podemos fallar una vez y con ese gol perdemos los tres puntos. Es más que nada contundencia para nosotros", declaró.