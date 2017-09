información relacionada Fotogalería Toros de Tijuana campeón de la Zona Norte

TIJUANA, Baja California(GH)

La afición de Toros de Tijuana se ha acostumbrado a vivir el último out de pie, lo de hoy, fue toda la última entrada, por el especial motivo de coronarse por segunda temporada consecutiva como los reyes de la Zona Norte.



Los astados lograron inclinar la serie 4-2 a su favor, y lo hicieron ante un repleto Estadio Gasmart. Ahora apuntan al reencuentro en la final de la Serie del Rey ante Pericos de Puebla donde van con sentimientos de revancha.



Los comandados por Pedro Meré, llegaron a seis victorias en fila sobre el equipo de Felíx Fermín, cuando se trata de duelos de final de Zona Norte en el inmueble de la Colonia Capistrano.



Horacio Ramírez (1-1) lanzó cinco entradas y un tercio, donde le pegaron siete hits, movieron la registradora en dos ocasiones, ambas por jonrón y dio dos bases por bolas.



La labor monticular fue complementada por Mark Serrano, Juan Sandoval y Jason Urquídez cerró el telón para su quinto salvamento de postemporada.



El dominicano Ángel Castro (1-2) no pudo solventar con eficiencia a los toletes bureles, por lo que le pidieron la bola a un out de culminar la tercera entrada. Le pegaron cinco hits, le hicieron cuatro carreras y dio dos boletos.



José Guadalupe Chávez anotó la primera, para incrementar su cuota como líder anotador de la franquicia (180), fue remolcado por Cyle Hankerd, después Corey Brown anotó en elevado de sacrificio de Jorge Cantú.



En la segunda, Daniel Mayora midió los lanzamientos de Horacio Ramírez y lo tundió con palo de vuelta entera para poner el electrónico 2-1.



En la tercera, Cantú pegó doblete que mandó al plato a Cyle Hankerd, después anotó el mismo “Bronco” en jugada de regla de campo, la pelota vino desde una jugada del jardín, para pasar por la mano de Ramón Ríos y pegar en la malla que está detrás de home, para ser considerada bola muerta con lo que el marcador se puso 4-1.



Zoilo Almonte pegó su primer jonrón de la serie de campeonato, el pitcher que recibió el castigo fue Horacio Ramírez, quien reaccionó con una risa nerviosa cuando vio el trayecto de la esférica.



El beisbol les ha dado para volverse a encontrar por segunda temporada consecutiva en la Serie del Rey a Toros y Pericos de Puebla, aunque una parte importante de peloteros que le impidió coronarse a los bureles, haya jugado la actual temporada con Acereros de Monclova.



El martes 5 y el miércoles 6 de septiembre se jugarán los dos primeros encuentros de la final de la Serie el Rey, para posteriormente disputarse los dos de rigor en la casa de los camoteros.



APUNTE



Luego de dos décadas sin transmisión por televisión abierta, la serie definitiva de la Liga Mexicana de Beisbol se podrá ver en vivo por TV Azteca. En Tijuana se puede sintonizar por el canal 21.2 (a+).



MONTERREY 2-4 TIJUANA



PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 C H E



Sultanes 010 010 000 2 10 1



Toros 202 000 00X 4 7 0



Pitcher ganador: Horacio Ramírez (1-1)



Pitcher derrotado: Ángel Castro (1-2)



Salvamento: Jason Urquídez (5)



Jonrones: TIJ: MTY: Daniel Mayora (2), Zoilo Almonte (1)



Estadio: Gasmart



Duración: Tres horas con tres minutos



Asistencia: 17 mil 987 espectadores