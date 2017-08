¡Bienvenido!

(GH)

Un regreso triunfal a su natal Hermosillo tuvo ayer el atleta Tonatiú López tras conquistar la medalla de oro en la Universiada Mundial celebrada en días pasados en China Taipéi.



Familiares, amigos y compañeros se dieron cita al Aeropuerto Internacional "Ignacio L. Pesqueira" para darle una cálida bienvenida al especialista de la prueba de 800 metros planos.



La llegada de López Álvarez se vivió llena de algarabía, felicidad y reconocimiento, después de que el pasado lunes subiera a lo más alto del podio en la competencia, para colaborar a la cosecha mexicana de seis metales dorados.



Su madre, Claudia Álvarez Millán, junto a su hermano menor, Juan Diego, fueron los primeros en recibir al atleta, acompañados por un nutrido grupo de familiares y amigos que sostenían una imagen de Tonatiú donde se le ve celebrando la medalla de oro al culminar la carrera en el país asiático.



Autoridades deportivas como el director de Codeson, Genaro Enríquez Rascón, el coordinador deportivo de la Universidad de Sonora, Fernando Bernal, y su entrenador Conrado Soto Galaviz también lo recibieron con una gran felicitación por el nuevo logro en su carrera.



"Realmente traté de hacer mi carrera porque tenía la impresión que ellos iban a empezar medio lentos para cerrar fuerte los últimos 200 metros y por eso hice la estrategia de estar al frente la mayoría del recorrido y eso me resultó", dijo con una sonrisa.



"Aunque el de Argelia (quedó con plata) casi me alcanza; veía por la pantalla de estadio que estaba muy pegado a mí, pensé que estaba más cerca ya que a final de cuentas terminé sacándole como dos metros. La verdad esperaba más presión", agregó.



La recuperación de José Tonatiú fue admirable después de que en el Campeonato Mundial en Londres no pudo llegar a las semifinales, afinó detalles en la semana de entrenamiento que tuvo previa al Mundial Universitario, siguiendo los consejos de su mentor.



"Ahora vienen varios eventos importantes como los Juegos Centroamericanos de Barranquilla (2018) en donde trataremos de seguir con buenos resultados pero para eso hay que mantener el entrenamiento fuerte pues en ese evento hay mucha competencia como dos puertorriqueños que tienen gran nivel. Hay que mejorar los tiempos para obtener medalla",



aseguró.



El campeón mundial universitario reconoció que hay detalles por cambiar al momento de su carrera en los cuales estará enfocado cuando regrese a los entrenamientos a mediados de septiembre.



"Siempre hay cosas que arreglar y eso lo estamos viendo mi entrenador y yo, además de que tenemos en mente realizar competencias en el extranjero para tener un nivel más óptimo; ese es el plan, empezar el año que entra con eventos en Estados Unidos o Europa buscando encarar a los mismos rivales que estaré enfrentando", señaló.