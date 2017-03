Con alma de pirata

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La pelota y las porterías siempre fueron los mejores amigos del lateral de los Cimarrones de Sonora , Édgar Alaffita, quien desde corta edad ya daba muestras de que se convertiría en jugador profesional con el paso del tiempo.Nacido en Poza Rica, Veracruz, en medio de una familia con amplio amor al futbol, sus inicios se dieron en la calle jugando con sus vecinos, para posteriormente entrar a equipos y comenzar a destacar por encima de todos."Desde niño lo primero que quise fue una pelota y por lo que me platicaban de mi papá, que era futbolista, me fue gustando más y jugaba con mis amigos y era lo que más me llamaba la atención."Después comencé en un equipo de donde yo soy y destaqué a pesar de ser chaparrito porque hacía muchos goles y poco a poco me fui ganando reconocimiento en mi pueblo porque destacaba junto con otro amigo y poco a poco se fue dando", recordó.En un pequeño torneo en Veracruz, los visores de los escualos se dieron cuenta de que el entonces joven de 14 años tenía un futuro prometedor y fue así como le dieron la oportunidad de integrarse a las fuerzas básicas del club.A pesar de que las oportunidades a los jóvenes no llegaban en su equipo, Miguel Fuentes, entrenador en ese entonces del conjunto porteño, le vio amplio crecimiento en Tercera y Segunda División y decidió darle minutos en Ascenso."Se me dio tener un buen torneo en Tercera y debutar en Segunda y el entrenador y ‘Harlem’ Medina, el director deportivo, me subieron al primer equipo y poco a poco me fui ganando el respeto sobre todo por ser el más joven y salir de entre todos aunque fuera más chaparrito", indicó.Fue en marzo del 2013 cuando hizo su debut ante Tecos en la Copa MX, y aunque estaba en la banca con la mentalidad de que no saltaría al campo, faltando poco para finalizar le dieron la oportunidad, aunque no esperaba las condiciones en las que se daría su primer juego."Yo esperaba el día para estar en la banca y me llaman cuando faltaban nueve minutos para finalizar el partido, pero pasa algo, se va la luz en el estadio y regresando me dan cinco minutos y me pasó algo que no esperaba, le hice tunel al ‘Ponny’ Ruiz", comentó.Ser campeón con Necaxa, con el que incluso consiguió el ascenso a Liga MX, además de mucho recorrido en el circuito, ha dejado satisfecho a Alaffita, pero acepta que no se conforma y quiere buscar algo más en su carrera."Ya llevo muchos años aquí y he conseguido muchas cosas pero ya no estoy conforme estando aquí y como todo jugador quiero estar en Primera División y uno trabaja para eso, pero no se dan las cosas."A veces llegan las oportunidades y a veces no. Ahora estoy acá en Cimarrones trabajando porque yo sé que esto es lo que te pone donde quieres estar. Me entrego en los partidos para ayudar a conseguir lo que queremos, que es el ascenso", dijo.La vida le ha brindado momentos felices dentro de la cancha, pero sobre todo destacan el par de campeonatos que ha conseguido con el Necaxa, los cuales valora incluso un poco más que cuando debutó."Los campeonatos que tuvo en Necaxa los disfruté mucho, yo creo que hasta un poco más que cuando debuté. Yo creo que me marcaron mucho porque ahí me formé como persona y en lo futbolístico", aseguró.En la parte contraria, el haber perdido una final por el ascenso ante Dorados hace poco más de un año fue la situación más complicada, porque incluso afectó en su vida personal, pero con trabajo, aclaró, pudo salir adelante.