Sueña con el título

(GH)

A una semana de iniciar el duelo por el título de la MASL, Soles de Sonora está muy motivado por regresar a otra final en dos años en el circuito, pero a diferencia del año pasado, llega con más aprendizaje y no "pagará piso", aseguró Raymundo Contreras.



Soles disputará por segundo año consecutivo la final de la MASL, y tal como fue el año pasado, enfrentará por el título a Baltimore Blast, en duelo con sabor a revancha para el conjunto mexicano; el viernes 7 de abril en Estados Unidos y el domingo 9 en el CUM de Hermosillo.



Para el defensa del conjunto sonorense, Raymundo Contreras, el que Soles en su segunda temporada en la Major Arena Soccer League (MASL) esté nuevamente en la final es resultado del trabajo y la constancia de toda la organización.



"El equipo está muy contento por volver a una final, más en tan corto tiempo. Volvemos a enfrentar al mismo rival, para nosotros es un aliciente extra, porque es una revancha y estamos trabajando para enfrentarlos, vencerlos y quedarnos con el campeonato", aseguró.



Aunque solamente han enfrentado a Baltimore una vez en su cancha, dijo, no representa ningún problema, sobre todo porque Soles se acomoda muy bien a los espacios grandes, como son la mayoría de las arenas estadounidenses.



"No es algo nuevo para nosotros, hemos jugado en canchas grandes y no es un factor en contra, de hecho sabemos jugar en esas dimensiones, porque tenemos jugadores muy habilidosos, muy rápidos y con mucha capacidad para hacer daño".