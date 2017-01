Están Cimarrones en buen momento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un buen desempeño desde el principio y que por fin está viendo resultados sobre todo en la Liga, es como cataloga el defensa central de Cimarrones de Sonora , Juan de Alba, el último par de encuentros de los suyos.Después de arrancar con tres derrotas consecutivas, el integrante de la zaga manifestó que se habían hecho buenos partidos, pero las cosas no estaban concluyendo bien, situación que, a su parecer, ya se consiguió."Creo que el desempeño había sido bueno desde el principio, nada más que no se habían dado las cosas y creo que ya se están dando. Hemos cambiado, nos hemos concentrado más y creo que la mentalidad nos la pusimos más alta porque no se estaban dando las cosas", indicó.En el encuentro ante Murciélagos de Los Mochis, De Alba tuvo la oportunidad de marcar por primera ocasión con la camiseta de Cimarrones, situación que, afirmó, lo llena de felicidad."Fue una sensación de felicidad, siempre es bueno ayudar al equipo y qué mejor manera que me tocó contribuir con gol. Siempre que voy al ataque voy con la mentalidad de colaborar y se dio que me cayó en mi zona y lo metí", expresó.El defensor aceptó que el juego ante Tampico Madero tienen un poco más de importancia por la pelea por evitar el descenso, pero tienen que tomarlo con el mismo compromiso que cualquier otro.