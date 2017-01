Busca mostrar lo mejor de sí

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de años complicados en su carrera, el pugilista mexicano Julio César Chávez Jr. considera que Saúl "Canelo" Álvarez y su equipo de trabajo quieren aprovecharse de sus malos momentos.El sinaloense, quien tuvo una práctica anoche en el gimnasio Boxing Room de la capital sonorense, en donde se encuentra por compromisos en el Consulado Americano, se mostró muy seguro con su preparación."Quedan tres meses y me siento bien, poder trabajar y poder subir al ring después de que me quebré la mano, regresé y gané. ‘Canelo’ quiere aprovechar mi inactividad y mala racha que tuve pero creo que se están equivocando", enfatizó.El hijo del llamado "César del Boxeo", mencionó que la pelea se realizará en gran parte porque él lo quiso, ya que cedió a todas las indicaciones que el equipo de Álvarez y el mismo jalisciense le hicieron para verse las caras el próximo 6 de mayo."Ellos fueron los que pusieron todas las condiciones. Yo les dije que me pongan un ring y me subo a pelear. Creo que será en Las Vegas, es que ellos pusieron todas las cláusulas, la pelea se hizo porque yo quise, porque no me dieron nada", comentó.Para el Junior, una de las cosas por las que el combate no se había realizado es porque se había aburrido de esta disciplina, pero se dedicó a bajar de peso y a buscar nuevos combates."Dejé de boxear después de que peleé con ‘Maravilla’ (Martínez), me aburrió el boxeo la verdad, nada más peleaba por pelear pero volví con más ganas, bajé de peso y ‘Canelo’ le sacó la vuelta a Golovkin porque dice que está más fácil conmigo, creo que ahí se equivocó", exclamó.