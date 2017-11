Va Escalante optimista por el triunfo

(GH)

Los aficionados de Soles de Sonora no saldrán decepcionados del CUM este jueves, cuando enfrenten a Barracudas de Río Grande Valley, en búsqueda de la primera victoria de la temporada 2017-2018 de la MASL, anticipó Roberto Escalante.



El defensor, segundo capitán de Soles, aseguró que el conjunto sonorense regalará la primera alegría de la campaña a sus seguidores, cuando se midan ante Barracudas, este jueves 30 de noviembre a las 20:30 horas, en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, en su segundo juego como local.



“Esperamos jugar bien, los aficionados pueden estar seguros que saldremos a ganar, vamos a llevar a la cancha lo que hemos trabajado en los entrenamientos, no nos preocupamos tanto quiénes vengan con Barracudas, como se dice que jugaría Matías Vuoso, o quien sea. Nosotros nos preocupamos en nuestro trabajo.



“Hemos platicado mucho entre nosotros, queremos conseguir nuestro primer triunfo y hacerlo frente a la gente que siempre nos apoya y vamos a salir a dar todo. Queremos ya hablar en la cancha, demostrar de lo que somos capaces y darle alegrías a nuestros seguidores”, apuntó.



Después de tres partidos en la campaña, Soles aún no ha podido ganar, pero buscará su primera victoria ante Barracudas, que tampoco ha sumado triunfos en la temporada; ambos conjuntos comparten la División Suroeste de la Major Arena Soccer League (MASL).