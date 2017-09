Próximas leyendas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo sábado, en el Gimnasio Solidaridad, la afición de Hermosillo podrá atestiguar que su semillero boxístico es rico, en cantidad y calidad, y que hay talento joven como para pensar en grande a corto, mediano y largo plazo.



La función que conmemora el Aniversario 13 del periódico La I no sólo tendrá una gran pelea estelar, sino que estará en disputa el campeonato nacional Mosca Fecombox CMB vacante, entre uno de los consentidos de la afición local, Luis "Chapo" Castro (13-2-2, 9 KO’s), y el aguerrido mexicalense Raúl "Chino" Esquer (13-2-1, 7 KO’s), en una co promoción de Thiago y Zanfer en función que será transmitida por Telemax.



El combate estelar será redondeado con jóvenes peleadores sonorenses de grandes facultades que están en el proceso de formación para pasar de promesas a realidades.



Dinamita pura



Julio "Thor" Barraza (16-1-1, 10 KO’s) encabeza este grupo de boxeadores en vías de consolidación, y para ello tendrá que supera al noqueador Julio López (17-13-0, 14 KO’s), quien puede terminar la contienda con un solo golpe. La pelea está pactada a 8 rounds en peso Superpluma.



Sulem lista



La ex seleccionada nacional, Sulem Urbina (5-0-0, 1 KO), buscará extender su marca invicta, midiéndose a 6 rounds en peso Mosca a la peligrosa boxeadora capitalina Mitzy Rodríguez (4-3-0, 2 KO’s).



Urbina se prepara en Phoenix, Arizona para su sexto combate profesional.