Llega el sonorense Tonatiú López con su medalla de oro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La calidez del suelo sonorense acogió hoy a Tonatiú López quien regresó triunfante a su tierra después de consagrarse campeón mundial universitario en China Taipéi.



No hay nada como estar en casa y eso lo sintió el joven corredor hermosillense pues lo esperaban ansiosos familiares, amigos, compañeros, medios de comunicación, directivos y algunos curiosos que se dieron cita este mediodía en el Aeropuerto Internacional “Ignacio L. Pesqueira”.



La llegada de López Álvarez se vivió llena de algarabía, felicidad y reconocimiento, después de que el pasado lunes conquistara la medalla de oro en los 800 metros planos en la Universiada Mundial para darle a México uno de los seis metales del máximo color que logró nuestro País en ese certamen.



En primera instancia estaba su madre Claudia Álvarez Millán junto al menor hermano, Juan Diego (15 años), quienes acompañados por familiares y amigos, sostenían una manta con una imagen del atleta en el justo instante que celebrara el ganar la presea dorada luego de terminar la carrera en China.



El rostro del joven nunca dejó de sonreír incluso al momento de enfrentar las cámaras y las preguntas, pues dijo sentirse muy satisfecho de haber terminado de esa manera la actual temporada tras dominar de principio a fin la prueba de los 800 metros la madrugada del lunes (tiempo de Sonora).



“Realmente traté de hacer mi carrera porque tenía la impresión que ellos iban a empezar medio lentos para cerrar fuerte los últimos 200 metros y por eso hice la estrategia de estar al frente la mayoría del recorrido y eso me resultó”, dijo.



“Aunque el de Argelia –quedó con plata- casi me alcanza; veía por la pantalla de estadio que estaba muy pegado a mí, pensé que estaba más cerca ya que a final de cuentas terminé sacándole como dos metros. La verdad esperaba más presión”, agregó.



“Ahora vienen varios eventos importantes como los Juegos Centroamericanos de Barranquilla (2018) en donde trataremos de seguir con buenos resultados pero para eso hay que mantener el entrenamiento fuerte pues en ese evento hay mucha competencia como dos puertorriqueños que tienen gran nivel. Hay que mejorar los tiempos para obtener medalla”, dijo.



El joven reconoció que hay detalles por cambiar al momento de su carrera en los cuales estará enfocado cuando regrese a los entrenamientos a mediados de septiembre.



“Siempre hay cosas que arreglar y eso lo estamos viendo, además de que tenemos en mente realizar competencias en el extranjero para tener un nivel más óptimo; ese es el plan, empezar el año que entra con eventos en Estados Unidos o Europa buscando encarar a los mismos rivales que estaré enfrentando”, señaló.







El gran momento que vive en su carrera deportiva es algo por lo que ha trabajado mucho por eso instó a la juventud sonorense a hacer algún deporte para mejorar su salud y les recomendó practicar la disciplina de su predilección.



Tras el corto periodo de descanso el “Tona” volverá a la pista de la Unison para retomar entrenamientos al lado de Conrado Soto con quien dijo sentirse muy a gusto y sin la necesidad de cambiar de sede en cuanto a su preparación rumbo a eventos próximos.