'Super' niega interés de Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante los rumores que lo colocaban como el próximo director técnico de Cimarrones de Sonora y aún cuando Juan Carlos Chávez se mantiene en el puesto, Francisco Ramírez aseguró que hasta el momento no ha existido un acercamiento con la institución.El estratega sonorense aún cuenta con seis meses de contrato con los Cafetaleros de Tapachula en el Ascenso MX a los que dirigió en el pasado certamen y se expresó respetuoso por la labor que realizó "La Pájara" con el cuadro sonorense."Para nada, no hay un acercamiento, soy muy respetuoso, primero que nada de Juan Carlos, que es un amigo y aparte hizo un gran trabajo, solamente son rumores."Aparte, yo todavía tengo un contrato por seis meses más con el equipo de Tapachula en el Ascenso, me parece que ahorita hay que respetar lo que hizo Juan Carlos, que lo hizo bastante bien", expresó.Sin embargo, el ex futbolista nacido en Huásabas tiene la esperanza de que en un futuro pueda dirigir la escuadra sonorense, en la tierra que lo vio nacer."Por supuesto que me gustaría dirigir en mi tierra, esperemos en un futuro se pueda dar, sin duda por la identidad que tengo con el estado, que sean las condiciones adecuadas", añadió Ramírez, quien cuenta con una oferta para dirigir a un equipo en la región del Medio Oriente.