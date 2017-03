Regresa Tyson a las pantallas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ex campeón del mundo, Hernán "Tyson" Márquez, volverá a ser televisado a nivel nacional por TV Azteca el próximo sábado, durante la función que estelarizará el capitalino César Juárez en Tijuana, Baja California.



Para el empalmense esta oportunidad podría catapultarlo de nuevo hacia los combates de nivel internacional, después de haberse ausentado de ellos desde la última vez que enfrentó a Luis "Nica" Concepción.



Su rival en esta ocasión será el local José Quirino Jr. (14-2-1, 5 KO’s), mismo al que intentará derrotar de manera contundente para quitarse el mal sabor de boca que le dejó el perder en su última presentación en Ciudad Obregón.



"El año pasado hice tres peleas, de las cuales ganamos dos, aunque la tercera también la gané, para mí; igual es parte del boxeo todo esto, pelear contra un local, pero me siento bien, no tengo mucho tiempo inactivo.



"Como ex campeón del mundo tampoco pueden echarme un bulto, entonces tienen que ser rivales así como este muchacho, que tiene nivel; este muchacho lleva un récord de 14-2 y sabe que si me gana pega un brinco grande", expuso el empalmense.



Márquez admitió que las negociaciones para enfrentar a peleadores como Donnie Nietes y Naoya Inoue parecen haberse desvanecido, aunque afirmó que no le faltarán las ofertas en caso de salir con la mano en alto de este combate.



"Como ex campeón del mundo, y estando activo, siempre hay chamba; como siempre he sido un peleador que siempre ha dejado todo arriba del ring, soy taquillero, y eso le gusta a la gente.



"Con que yo haga una buena pelea ahora y saque una victoria, rápido, en cuanto gane, el lunes, martes o el miércoles empiezan a buscarme".