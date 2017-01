Reciben a Águilas como héroes

(GH)

Como auténticos héroes fueron recibidos los integrantes del Club Águilas de Mexicali, quienes el sábado se adjudicaron el título de la Liga Mexicana del Pacífico tras vencer en seis encuentros a los Cañeros de Los Mochis.



En el Aeropuerto de la Ciudad de Mexicali, hicieron acto de presencia decenas de personas, quienes no dejaron pasar la oportunidad para recibir a sus jugadores con cánticos, porras, gritos y aplausos.



No importó en lo absoluto la hora de retraso, púes de las 11:00 horas que estaba programa la llegada, los jugadores terminaron por aterrizar pasadas las 12:00 horas. Los aficionados permanecieron ansiosos.



Una banda amenizó asimismo la llegada de los jugadores y directivos, convirtiendo el escenario en una fiesta total, sin dejar de lado que la canción de “El cachanilla” se entonó por lo presentes a una sola voz.



Una vez que el desfile de jugadores empezó a suscitarse, el público no perdió el tiempo y solicitó la clásica “selfie” con su jugador favorito o simplemente el autógrafo que seguramente guardarán como un tesoro preciado.