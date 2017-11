A la cancha

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En busca de hace los ajustes necesarios para encarar el Clausura 2018 del Ascenso MX, los Cimarrones de Sonora ya trabajan en su pretemporada en Hermosillo, después de ser eliminados y quedarse a un gol de la calificación a la Liguilla del Apertura 2017.Consciente de lo que se hizo bien y mal en el torneo anterior, pero con ánimos renovados, se encuentra el director técnico Mario García Covalles, quien resaltó el buen futbol que logró el equipo.“Es agridulce el sentimiento porque lo que expresa la gente del futbol del equipo es muy positivo, eso no nos quita el dolor de ver la Liguilla por tele y ver que realmente no hubo tanto futbol en los equipos finalistas como para no estar ahí.“Yo creo que el equipo hizo un futbol por encima para tener esa posibilidad, pero no estuvo. Hay que analizar por qué no alcanzó. Yo considero que fue mucho la inexperiencia y falta nuestra la que dejó ir muchos puntos porque no fue futbol, eso lo tengo muy claro”, comentó.El estratega indicó que será tomada en cuenta la base de jugadores a su cargo y aún no hay información de refuerzos, cuyas cualidades a considerar son: Dinámica, buen futbol, técnica, velocidad y resistencia.“Los jóvenes tienen ya un trabajo y me parece que están preparados de forma diferente a los demás, en una exigencia física que yo no veo en muchos de nuestros contrincantes. Tenemos que seguir utilizando esa fortaleza con nuestra dinámica y forma de juego”, explicó.Luis Romo, defensaMartín Orozco, defensaDiego Andrade, mediocampistaHasta este momento son 19 los futbolistas que han reportado. Se espera la incorporación en los próximos días del paraguayo Gustavo Ramírez y del colombiano Wilber Rentería.Cimarrones continuará con trabajo dos semanas en la capital sonorese para posteriormente viajar a Guadalajara, Jalisco, para realizar dos semanas más de pretemporada y disputar juegos amistosos los cuáles aún no están confirmados.