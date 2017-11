Vallejo quiere trascender con Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con los pies en la tierra se encuentra el mediocampista de Cimarrones de Sonora , Miguel Ángel Vallejo Navarro, al iniciar una nueva pretemporada rumbo al Clausura 2018 del Ascenso MX.El jalisciense comentó que no cumplió las expectativas grupales ni individuales al ser eliminados sin posibilidad a su tercera liguilla consecutiva, pero confía que con el trabajo podrá seguir avanzando para cumplir sus objetivos."Ahora con este inicio de pretemporada hay que hacerlo de la mejor manera para llegar mejor preparados al inicio de torneo, que será muy complicado, como lo fue este", añadió.En una retrospectiva Vallejo Navarro reflexionó que debe ser más atrevido futbolísticamente para tener más oportunidades, pues no descarta en un futuro salir del club y seguir avanzando en su carrera."Lo que yo quiero es trascender con Cimarrones, y si no se puede, pues algún día poder salir y buscar nuevos horizontes, pero mi mente está aquí porque por esta playera estoy dando todo, porque me abrió las puertas de nuevo y quiero seguir aprovechándolas", expresó.