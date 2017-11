Trae la receta

GUADALAJARA, JALISCO()

Hace unos meses, Roberto "Chapo" Vizcarra probaba las mieles del título en la Liga Mexicana del Pacífico y pelaba por el cetro de la Serie del Caribe con los Águilas de Mexicali. Una irregular primera vuelta de la campaña le costó el puesto y encontró acomodo en Zapopan.



Ayer por la tarde, el "Chapo" fue presentado como mánager de los Charros de Jalisco, equipo que llega a casa tras una desastrosa gira de cinco derrotas, cuatro en fila, y que se encuentra en el último sitio del standing en la segunda vuelta de la pelota invernal.



"Llegamos con un doble compromiso, como ustedes pueden ver, este equipo está para Playoffs y por qué no, para representar a México en la Serie del Caribe", dijo Vizcarra en rueda de prensa, luego de agradecer a la directiva de los Charros por la oportunidad.



El mánager, quien también ha tenido un paso exitoso en la Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo, prometió que los Charros tendrán una nueva cara en el campo.



"Yo pienso que es un gran grupo, una gran directiva, y yo pienso que el equipo está para mucho más. Movimientos tan drásticos no podemos hacer, yo pienso que Charros tiene una de las mejores bases de beisbolistas mexicanos, simplemente es cuestión de ajustes. Se ha jugado en carretera (gira), se han tomado turnos muy diferentes a los que se toman aquí en casa", declaró Vizcarra.



"Ya lo hemos analizado esta tarde con la directiva, en la cuestión de la falla que estamos teniendo en carretera, los análisis nos marcan que hemos cometido demasiados elevados, que eso viene a perjudicar el beisbol, yo pienso que en este momento vamos a ver un beisbol quizás muy diferente, metiéndole juego pequeño, corriendo muchos las bases, que va a ser fundamental en nuestro beisbol, no esperar al batazo grande, porque estamos acostumbrados a un parque donde se batea y hemos batallado mucho en carretera por cuestiones de buscar ese mismo tipo de juego", agregó.



Al preguntársele si ve a Charros como la oportunidad de sacarse la espina tras su despido de Mexicali, el "Chapo" comentó:



"No es una espinita, es una daga", dijo riendo. "Es un reto, lo veo como un reto, yo vengo siguiendo a este equipo desde hace dos o tres años, no es de ahorita. Los tiempos de Dios son perfectos, es de los equipos que ha sido protagonista, queda sido el equipo a vencer, las cosas no se han dado por X o por Y, pero yo pienso que este año ese debe ser el objetivo, quedar campeón".