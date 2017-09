Se recupera Ruelas de lesión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Trabajando en su físico para recuperarse rápido de su lesión está el lanzador Heriberto Ruelas, quien no ha tenido la posibilidad de ver actividad con los Naranjeros de Hermosillo en la pretemporada por Estados Unidos.



Fue en una prácticas hace poco menos de una semana cuando Ruelas sintió un tirón en la pierna y desde entonces no ha podido estar al 100%, pero trabaja para estarlo en los próximos días.



"Desgraciadamente, en parte de la práctica, corriendo, sentí una molestia en el muslo del lado izquierdo, en el apoyo, y la estamos llevando con calma para no forzarme y que no sea algo más grave.



"Vamos muy bien (en la recuperación), independientemente de que fue hace pocos días, ya puedo calentar, ya puedo hacer casi todo, afortunadamente no fue algo grave, fue sólo un tironsito. Sigo con terapias y quiero creer que a más tardar en unos ocho días ya estaré en juego", indicó.



A pesar de esto, el lanzador no baja la guardia y aseguró que se encuentra en un gran momento en el aspecto anímico, ya que sabe que es algo que no puede descuidar.



"Tú sabes que la mente manda, entonces si te dejas caer no te va bien. Lo estoy tomando lo más positivo que se pueda, por algo pasan las cosas y estoy haciendo mi terapia para estar listo lo antes posible. Es la pierna, si fuera el brazo me preocupara más", explicó.