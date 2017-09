Van al Jalisco por tres puntos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Antes de duelo de la fecha 10 del Torneo de Apertura 2017 del Ascenso MX, el mediocampista de Cimarrones, Jesús Lara, indicó que deben obtener un resultado positivo en su visita del domingo ante los Leones Negros para continuar en la parte alta de la tabla.



Comentó que no será un enfrentamiento sencillo porque lo universitarios querrán hacer valer su condición de local y conseguir se segunda victoria consecutiva, por ello Cimarrones debe salir a proponer un futbol ofensivo desde el arranque del juego.



"Leones Negros son complicados en su cancha, más ahora que tienen una serie de partidos sin perder, me parece que ya no son los mismos que comenzaron el torneo, entonces será complicado porque ellos querrán hacerse valer en casa, pero nosotros vamos a tomarlo con mucha seriedad también", detalló.



Destacó que la buena racha de Cimarrones, acumulando cuatro cotejos sin conocer la derrota en el Ascenso MX, se debe al gran esfuerzo y dedicación que han puesto desde el inicio del certamen, reflejándolo con grandes actuaciones.



"Seguimos preparándonos con la misma intensidad de siempre, hemos venido trabajando muy bien las últimas semanas y además tendremos incorporaciones importantes de jugadores que se recuperaron de lesión y vendrán a sumarle al equipo", señaló.



Sabe que si vencen a los Leones Negros estarían dando un paso muy importante rumbo a la liguilla del Ascenso MX, es por eso que expresó que van decididos a traerse los tres puntos del Estadio Jalisco.