Listo para decir adiós

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras 21 años de carrera dentro del boxeo profesional, el boxeador sonorense Orlando "Siri" Salido sabe que no le queda mucho tiempo dentro de esta profesión.



El cuatro veces campeón mundial en dos diferentes categorías está en búsqueda de realizar una o dos peleas más como máximo para después despedirse de los cuadriláteros.



"Yo quiero hacer una pelea más o dos cuando mucho para después retirarme, para el próximo año de seguro. Tengo muchos años peleando y se acerca el tiempo de colgar los guantes", comentó Salido de 36 años.



El cajemense fue contemplado para formar parte de la cartelera que se avecina el 26 de agosto en donde Floyd Mayweather combatirá ante Conor McGregor, pero una lesión que sufrió en su última pelea le impidió ser participé del gran evento.



Al "Siri" le había llegado la oferta de combatir ante el invicto y campeón mundial Superpluma de la FIB (Federación Internacional de Boxeo), el púpilo de Floyd Mayweahter, Gervonta Davis.



"Existió la oportunidad de formar parte de la cartelera en la pelea de Mayweather-McGregor pero desgraciadamente en mi última pelea me lastimé la mano derecha y no alcanzaba a recuperarme para esa fecha por lo que quedé fuera".



Salido tiene dentro de sus planes regresar al encordado antes de finalizar este año ante un rival de prestigio, aunque su objetivo es pelear de nueva cuenta con el ucraniano Vasyl Lomachenko.



"De que volvemos en este año volvemos, quisiera pelear con Lomachenko otra vez, hemos estado en negociaciones pero no se han dado. Si no es él buscaremos enfrentar a algún rival de nombre", aseguró.