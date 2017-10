Noche de "terror"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegó el esperado viernes para los fanáticos del futbol en una noche que fue especialmente terrorífica.Y no, no es por algo que sucediera en la cancha mientras Cimarrones de Sonora disputaba el juego ante la Jaiba Brava por la jornada 12 del Ascenso MX.Es porque la temática de la velada fue de “Fiesta de disfraces” donde los pequeños se divirtieron, además de ver el espectáculo, caracterizados como distintos personajes.Desde la entrada, el personal encargado de recibir lo boletos lo hizo con máscaras aterradoras, pero eso sí, con mucha amabilidad.En el Héroe de Nacozari se observaron desde pequeñas catrinas, payasos, bufones hasta súper héroes como José Emiliano, que metido en su papel, argumentó su gesto serio con un “Batman no ríe”.Los colores se unificaron y así como el equipo, los más de 5 mil aficionados no “aflojaron” el paso para apoyar a los Cimarrones en la recta final del torneo.