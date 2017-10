La revancha

(GH)

Moisés "Mois" Fuentes buscará redimirse hoy ante Ulises "Ratón" Lara cuando lo enfrenté en un combate de revancha en la Ciudad de México. La pelea esta pactada en la división de los Moscas a 10 asaltos.



En el primer duelo que sostuvieron, "Moi" sorpresivamente se llevó la derrota ante el "Ratón" por decisión mayoritaria el pasado 8 de julio, aunque mencionó que para ese encuentro le habían avisado solamente con cuatro días de anticipación.



"Agarré la pelea sin preparación, pensé que yo iba a ganar sin dificultades, ahorita tengo dos meses entrenando con Alejandro Galindo, un gran manager y entrenador", declaró.



Fuentes comentó que la derrota que sufrió le sirvió mucho para este combate y darse cuenta de muchas cosas en su vida.



"El día de hoy valoro que gente se fue, que gente se quedó y que gente nunca debió haber entrado en mi vida, para eso me sirvió esta derrota que pasó", recalcó.



Con su nuevo entrenador hizo grandes cambios en su entrenamiento para esta batalla, con la seguridad de tener mejores resultados.



"Con Alejandro Galindo nos volvimos a perfeccionar, me dedique a tirar golpes, a ser yo, un noqueador, un peleador que va para enfrente y pega duro", apuntó el pugilista.



De salir con la mano en alto, Moisés espera cerrar el año con una contienda más durante el mes de diciembre.



"Espero en Dios salir victorioso y terminar con una pelea tranquila en diciembre para tener para los reyes de mis hijos latosos", comentó entre risas.



"Me dicen que hay una eliminatoria mundial contra McWilliams Arroyo, vienen buenos plantes, y de ganar, vamos por el titulo a Japón por el cetro de la OMB", finalizó.