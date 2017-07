Lista para 'gruñir'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para sumar al talento sonorense en el futbol profesional, la defensora hermosillense de 18 años Leyla Ali Zapata Grijalva debutará con Xolos de Tijuana en la Liga MX Femenil, mañana ante las Águilas del América en Coapa.Como una bonita coincidencia a los 9 años de edad llegó Zapata Grijalva al balompié a un equipo en el que se exigía tener dos mujeres para competir, sin imaginar se convertiría en su estilo de vida."Yo siempre he hecho muchas actividades físicas y una vez mi mamá me invitó a un equipo que abrió un amigo de ella, era mixto y ocupaban a dos niñas, seguí entrenando y luego entré al equipo de la escuela y ahí me encantó", aseguró.La oportunidad de ser seleccionada con el Club Tijuana se presentó para la joven defensa por medio de visorías y de una entrenadora que confió en su capacidad y a pesar de sólo haber nacido en la "Ciudad del Sol" se considera hermosillense."Yo toda mi vida he vivido en Tijuana de donde es mi papá, mi mamá es de Hermosillo, y yo soy sonorense de corazón. El resto de mi familia es de allá y trato de ir siempre que puedo", comentó.Como parte de la identidad del equipo de su ciudad, la zaguera se involucró con los colores rojinegros y fue en el Apertura 2011, cuando el conjunto fronterizo acaparó su atención."Cuando Xolos ascendió estaba el auge aquí, mis papás me platicaban, mis compañeros iban a juegos y me contaban. El interés por el futbol se despertó en mí y comencé a verlo por la televisión, a asistir a los juegos de Xolos, quería pertenecer a eso", recordó.En cuanto al despegue por el balompié femenil, la hermosillense no ha notado discriminación por practicar el deporte, e invita a las mujeres que quieran jugarlo a no tener miedo y que cada vez crezca más."Lo que he notado en todo el tiempo que he jugado futbol, es el apoyo que le han dado, siento que mi generación y las anteriores han ido impulsando el futbol femenil."Yo no he tenido ninguna limitante, pero sí he escuchado de compañeras que no se animan a probarse o participar porque piensan que no es para ellas por los comentarios negativos", declaró.La capitalina fue aceptada en la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y a la par de su inicio en la nueva aventura con la Liga MX Femenil, busca demostrar que puede con ambos retos."El plan es continuar con las dos, ahorita se me dificultan los horarios pero mi meta a nivel futbol sería la selección mexicana y graduarme pasando con buen promedio", confió.