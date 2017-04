La mejor del año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras tener un gran desempeño en el 2016, la atleta Rebeca Valenzuela Álvarez fue condecorada con el Premio Municipal del Deporte en ceremonia celebrada el viernes con la presencia de autoridades del Ayuntamiento y estatales.



El evento estuvo presidido por Bernardo Romero Teyechea, director del Instituto del Deporte de Hermosillo, acompañado por el presidente municipal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, el director de Codeson, Genaro Enríquez, además de la síndico Angelina Muñoz y el director de Desarrollo Social de la ciudad, Carlos Rodríguez.



La atleta, quien entre sus logros más destacados está la consecución de una medalla de plata en la disciplina de lanzamiento de bala en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, fue seleccionada en votación llevada a cabo el pasado marzo por un jurado compuesto por miembros de la prensa deportiva de Hermosillo.



También se le entregó una placa conmemorativa a las otras once categorías conformadas por deportistas, entrenadores y patrocinadores que destacaron en sus diversas actividades el año anterior.



El titular del IDH indicó que se reconoció al semillero que en pocos años brindarán las alegrías deportivas, no sólo a la Ciudad del Sol, sino a todo el Estado y el País, además de recordar que detrás del deportista están los padres de familia y los entrenadores que no los dejan caer jamás.



Por su parte, el alcalde destacó el hecho de el éxito no es un golpe de suerte, ya que lleva muchas horas, incluso años en poder brindar frutos, para lo que, aseguró, se requiere algo más que la fuerza de voluntad de cada uno para poder llegar a destacar a niveles importantes como los ahí presentes.