Primera de muchas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con seis años dentro del deporte del lanzamiento de jabalina, los triunfos llegan poco a poco para la hermosillense Jennifer Villalobos quien hace algunas semanas dejó en alto el nombre de México en el Campeonato Parapanamericano de Atletismo en Brasil.



Una casualidad de la vida hizo que Villalobos Gómez se acercara a este deporte, situación que a la postre provocaría que escribiera su nombre con letras de bronce en la que fue su primera competencia internacional.



"Fue por una invitación que me hizo mi entrenador Ricardo Sierras que a la edad de 10 años me lo encontré en una ferretería de casualidad y ahí fue cuando me invitó a entrenar en este deporte de altetismo adaptado y con el tiempo me fui adaptando a los lanzamientos", recordó.



Pero el arranque no fue en la jabalina, ya que primero probó suerte en la pista dentro de los 100 y 200 metros, para posteriormente dar su salto a los lanzamientos, especialidad que le gustó desde el primer momento que las experimentó.



"Primero empecé en pista y le agarré cariño a los lanzamientos. Era muy buena en la bala y después nos dimos cuenta que tenía más habilidad para la jabalina y que podíamos destacar en esta disciplina", indicó.



Después de varios años de intentar y dejar el alma en cada uno de los entrenamientos, la joven estudiante de preparatoria vio reflejado su esfuerzo con una medalla en tierras amazónicas donde vivió la que, para ella, es la mejor experiencia en su vida.



"El mejor regalo que me ha dado la jabalina es la posibilidad de estar en mi primera competencia internacional que fueron los Parapanemericanos Juveniles en Sao Paulo, Brasil, donde me pude quedar con el bronce", indicó.



Aunque a la distancia, en la tierra que la vio nacer, la noticia llegó como sorpresa, para ella no fue así, ya que iba mentalizada a obtener un resultado similar después de todas las horas de entrenamiento que tenía invertidas en su preparación.



"La verdad sí nos esperábamos un resultado así porque estuvimos trabajando muy duro durante todo el año. En diciembre del año fue el selectivo y ahí fui la única sonorense que pudo representar a Sonora y a México y desde ese momento estaba muy emocionada", comentó.



A pesar de que reconoce que minutos antes de la competencia los nervios estuvieron presentes en todo momento, mencionó que siempre estuvo consciente de que sus posibilidades de trascender eran grandes, y a ellas se aferró.



"En el momento de la competencia sentía un poco de nervios, pero estaba consciente de que sí se podía dar, esperaba subirme al podio y traer una medalla para Sonora y para México", detalló.



Tras esta presea, el camino es muy largo para Jennifer, sin embargo, ella sabe hacia donde van dirigido todos los esfuerzos, y es que desde ya tienen la mira puesta en el oriente, especialmente en Tokyo 2020.