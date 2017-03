No se confía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un equipo que será muy peligroso a pesar de sus últimos resultados es como el director técnico de Cimarrones de Sonora , Juan Carlos Chávez espera a Zacatepec.Para el estratega, el hecho de que hace algunas semanas el equipo morelenese haya sido super líder y ahora esté fuera de los puestos de Liguilla, los obliga a venir al "Héroe de Nacozari" a buscar unidades, lo que los hace complicados en el papel."De los últimos cuatro partidos sólo ganó un punto y está fuera de zona de clasificación así que esto lo hará un equipo muy peligroso que tiene que venir a jugarse todo, y al jugarse todo, por consecuencia, será un equipo muy complicado", afirmó.Después de que la cuota goleadora de Cimarrones haya venido a menos en las últimas jornadas, el timonel negó que haya una preocupación por el tema ya que para él, el equipo aprendió a ganar a pesar de hacer partidos no tan buenos en el aspecto ofensivo."No me preocupo porque este equipo, jugando mal, también gana, este equipo aprendió a ganar también aunque tenga momentos sin jugar buen futbol, pero es parte de esto, porque el rival también cuenta y no jugamos solos. Lo ideal sería ganar y golear, pero a veces no se pueden dar los ingredientes", mencionó.Además, confirmó que para ellos es muy importante poder terminar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general para cerrar en casa los cuartos de final, y para ello sabe que el juego ante Zacatepec es vital.