¡Con todo Cimarrones en Copa MX!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Calificar a la fase de eliminación directa en su primera participación en Copa MX es la consigna que Cimarrones de Sonora tendrá en mente cuando visite a los Xolos de Tijuana en la sexta jornada del certamen.Después de sólo conseguir un triunfo en sus tres juegos previos, los "cornudos" llegarán hoy a las 20:00 horas al Estadio Caliente todavía con posibilidades incluso de treparse hasta la primera posición del Grupo 1 de la competencia.En caso de ganar por diferencia de un gol, los dirigidos por Juan Carlos Chávez se meterían a la segunda posición de la tabla y tendrían que esperar resultados para saber si pasa como uno de los mejores segundos lugares.Si Cimarrones triunfa por diferencia de dos anotaciones, los sonorenses se treparían hasta la primera posición y calificarían directo a la ronda de octavos de final con amplias posibilidades de jugar en casa en esa fase.Como lo adelantó el pasado viernes en rueda de prensa, el estratega de los ahora terceros en el Ascenso MX adelantó que no jugará con la totalidad de titulares que ha utilizado en el torneo de Liga, pero sí con una base de ellos.A reserva de Raí Villa y Othoniel Arce, el primero por no arriesgarlo tras el golpe sufrido en el juego contra Juárez y el segundo por estar en la parte final de recuperación, son los únicos que no estarán disponibles para este encuentro.