Cimarrones cae en casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una mala racha le llegó en el peor momento a Cimarrones de Sonora : Tres partidos sin ganar en la recta final del Torneo Apertura 2017.Por segundo compromiso en casa, Cimarrones sufrió una derrota al caer por 2-1 en contra de Tampico Madero en el estadio Héroe de Nacozari, en su partido correspondiente por la jornada 13 del Ascenso MX.Tras este resultado combinado con los triunfos de Venados y Correcaminos, los sonorenses amanecieron hoy en la octava posición de la tabla con sus mismas 18 unidades, a la espera de los tres partidos restantes de hoy que podrían sacarlos de la zona de liguilla.Javier Orozco fue el verdugo de la escuadra "cornuda" al clavarle los dos tantos de la victoria en su cancha, y en la que estos no pudieron encontrar los espacios en la segunda parte para emparejar las cosas al estar en superioridad numérica desde el minuto 48 de la segunda mitad.Cuando los locales atacaban con mayor insistencia con varios aproximaciones de peligro en la primera parte, la Jaiba Brava fue la encargada de romper el cero en las acciones gracias a Orozco al 35'.Instantes después un pase de Víctor Guajardo hacia el espacio para Raí Villa propició que el guardameta rival, Humberto Hernández cometiera infracción sobre el delantero y el silbante no dudó en marcar la pena máxima. Miguel Vallejo cobró fuerte y a media altura para igualar las acciones.Para los segundos 45 minutos, la visita se quedó con 10 en cancha tras la roja directa a José Olvera tras una barrida por atrás a Luis Oropeza, pero Cimarrones no aprovechó y "Chuletita" Orozco puso arriba a los suyos al 55'.