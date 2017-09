Cargado de experiencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El factor de la experiencia en cualquier ámbito de la vida es fundamental y en el balompié no es la excepción.Acumular minutos en una cancha de Primera División es un punto a sobresalir para cualquier futbolista y Víctor Guajardo puede presumir de cierto bagaje en la máxima categoría de este País.El ahora mediocampista de Cimarrones de Sonora es el elemento con mayor cantidad de experiencia en ese nivel dentro de este plantel del Ascenso MX. Sus registros son de doce encuentros disputados, uno como titular y 299 minutos dentro del rectángulo verde con Monarcas Morelia y Gallos Blancos de Querétaro.Su debut fue con el conjunto michoacano durante el Apertura 2010 en un partido como visitante frente al Atlante. Ingresó de cambio en la segunda parte para disputar once minutos y Tomás Boy fue el estratega que le dio la confianza de conseguir uno de sus sueños en este deporte."Fue un día muy especial para mí porque era algo que siempre anhelaba, era algo que lo vi como un sueño. Entonces me quedé maravillado con lo que era la Primera División en ese momento y fue algo muy bello, yo lo veo como muy mágico... el llegar y debutar en Primera División", recordó con una sonrisa.Una vez cumplida esa meta en su carrera, al jugador nacido en Monterrey, Nuevo León, le costó mantenerse como parte del primer equipo de la "monarquía".Su estancia en busca de regularidad continuó en la Liga de Ascenso con Toros Neza, seguido de un retorno al club que lo hizo debutar en la máxima categoría. Regresó a la división de plata del futbol mexicano con Atlético San Luis y llegó después con Gallos Blancos.A partir del Apertura 2015 su carrera futbolística se mantuvo en el Ascenso MX. Defendiendo los uniformes de Correcaminos UAT, Coras, Zacatepec Siglo XXI y actualmente como integrante del plantel de la escuadra sonorense.A pesar de que su trayectoria contó con altibajos, debido a que su estancia no perduraba con algún equipo de Liga MX, el mediocampista no demerita en cuanto a calidad este circuito y lo ve como una buena oportunidad de regresar a la Primera División en un futuro próximo."Es cierto, como un altibajo, porque sí, todos deseamos el estar en Primera División, mantenernos ahí, la verdad para mí no fue posible. Estuve en Primera División alrededor de dos o dos años y medio, más o menos en esa etapa, entre entrenando y jugando con las fuerzas básicas de esos equipos."Es una muy bonita liga esta del Ascenso porque es donde puedes hacer mucha carrera, es donde puedes hacer crecer tu nombre, tu trayectoria. A veces es mucho más fácil llegar en conjunto que una individualidad y puede ser así con este equipo", expresó el regiomontano.A sus 27 años de edad y siendo de los de mayor edad en el plantel "cornudo", el futbolista está consciente que tiene que adoptar el rol en dualidad de liderazgo/experiencia dentro y fuera de la cancha sobre los jóvenes que forman parte de este equipo.