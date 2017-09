Tiene brillo la "Chispa"

Tucson, Arizona(GH)

Como una situación que vendrá a darle una alegría más a su carrera toma el segunda base de los Naranjeros de Hermosillo, Carlos Gastélum, el hecho de ser convocado a los próximos Juegos de Estrellas.



El huatabampense quien representará a los 16 veces campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y a los Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana de Beisbol no ocultó su alegría por esta experiencia.



"Es algo bonito para mi carrera y sobre todo para ayudar, es algo que no pasa todos los días y es algo bueno, bonito, estar entre todos los jugadores que vamos a participar en estos juegos y ayudar a la gente", expresó.



Después de que se dijeron tantas cosas entre ambos circuitos, Gastélum Ochoa reconoció que ve con buenos ojos el hecho de que LMP y LMB unan esfuerzos para causas nobles.



"Es algo muy bonito y que nunca había pasado, será la primera vez y así debe de ser, estar siempre de acuerdo el uno con el otro, no perjudicar a nadie. Pero bueno, ahora nos une esta noble causa y el tratar de ayudar", indicó.



En el tema individual, después de poco más de 20 días de actividad, el infield indicó que cada día se siente mejor preparado de cara al 11 de octubre cuando debuten ante Yaquis de Ciudad Obregón.