Paco Cruz guía triunfo de México

El sonorense Paco Cruz se echó el equipo al hombro y México obtuvo su segunda victoria de la AmeriCup FIBA 2017 al superar 99-76 a Brasil, en el segundo día de actividad.



Cruz lideró a la quinteta mexicana con 17 unidades, las mismas que Lorenzo Mata, y el equipo azteca se acercó a las semifinales al liderar el Grupo A con dos victorias en igual número de juegos.



Otros cuatro jugadores mexicanos terminaron con al menos 10 puntos: El ex jugador de la NBA Jorge Gutiérrez tuvo 14 puntos, Alex Pérez 13 y Gabriel Girón terminó con 12.



México se fue adelante desde el primer cuarto que terminó 22-19 a su favor. Brasil nunca pudo quitarse el dominio de los tricolores y al descanso México ya había aumentado la ventaja a ocho unidades.



La quinteta mexicana comenzó el viernes con una apretada victoria sobre Puerto Rico 69-66 y en su segundo compromiso del certamen no tuvo tantos problemas para derrotar a los sudamericanos.



El otro sonorense, Diego Willis, no tuvo actividad y esperará debutar hoy, cuando su selección cierre la ronda de grupos frente a Colombia.