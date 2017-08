Bien cargada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El doblete de bronce en la Universiada Mundial 2017 significó un paso importante a destacar en su factor anímico luego de no poder subirse a lo más alto del podio en la cuarta etapa de la Copa del Mundo, aseguró la arquera sonorense Alejandra Valencia.



La dos veces olímpica se adjudicó dos preseas en las modalidades de Mixto y Ronda Olímpica Individual, en China Taipei, para sumarlos a los dos metales de plata que conquistó en la penúltima sede de la Copa del Mundo de Arquería en Berlín, Alemania.



"Estoy feliz por el resultado que fue en la Universiada. Después del último día en Berlín no me estaba sintiendo muy bien, pero tuve una buena recuperación en China y me siento bien que se haya dado.



"Fue un mal día para mí el día de las finales (en Berlín), yo quería ganar a como había estado tirando, me sentía tirando bien, pero ese día no sé por qué las cosas no salieron bien. Me dio para bajo un ratito, y ya acá en la Universiada pensé que eso no me debe de atormentar y así fue y tiré mucho mejor en China", detalló en su llegada al aeropuerto de la capital sonorense.



Ubicada en el tercer lugar del ranking femenil mundial de este deporte y siendo la única mexicana que estará presente en la final de la Copa del Mundo de Arquería en Roma, Italia, Valencia Trujillo tiene en mente seguir haciendo bien las cosas en cada competencia y a la postre, subir a lo más alto de esa clasificación.



"Es el mejor lugar que he tenido en todo lo que llevó de arquera y quiero mejorarlo, seguir yendo a competencias internacionales, seguir ganando bonos y para ir subiendo cada vez más", añadió.