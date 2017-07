Chiva de corazón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Conoce a las Rojiblancas de #ChivasFemenil y síguelas de cerca. ⚽️🏃‍♀ ¡Pronto te contaremos más sobre su andar en la LigaMX Femenil! pic.twitter.com/qmfexy3qO3 — CHIVAS (@Chivas) 14 de julio de 2017

El clásico tapatío será el escenario de un sueño, el debut una realidad para Norma Duarte Palafox.Originaria de Huatabampo, la centro delantera de 18 años representará a Sonora con Chivas en la primera edición de la Liga MX femenil ante el Atlas este Apertura 2017."Comencé en un equipo de mi ciudad y pasé a Selección Sonora, donde jugué varios torneos y cuando entré a la universidad estuve en el representativo, tuve la dicha de ir a un nacional", comentó.Deportista nata, la sonorense practicó también atletismo, pero encontró la compatibilidad en el futbol, el cual definió su destino desde temprana edad."Lo traigo en la sangre, tengo un primo que es como mi hermano y nos criamos juntos, él vivía con el balón y me llamaba mucho la atención, me ayudó a practicarlo y me di cuenta que eso era lo que quería hacer", afirmó.Duarte Palafox llegó al Rebaño Sagrado para participar en un torneo inédito en el que se planea exponer al mejor talento femenino del País, y la atacante no la pensó dos veces para ser parte de la historia."En enero vi en Internet la convocatoria y algo se iluminó, dije que tenía que ir, lo comenté con mi mamá y me dijo que si era lo que realmente quería que fuera, sin saber lo que iba a pasar me apoyó y vine a las visorías, pasé varios filtros", recordó.Ser aficionada del actual monarca del futbol mexicano es una peculiar emoción y funciona como aliciente para que la joven dé un extra en la cancha."Siempre le he ido a Chivas porque cuando recién me empezaba a gustar más el futbol quedaron campeones y yo lo vi, me llenó de emoción esa final y quería ser campeona siempre, ahí les empecé a tomar amor", añadió.La iniciativa de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) de incluir por primera vez a las mujeres en el balompié profesional en el País, aún enfrenta dificultades de género, pero la huatabampense piensa que cada vez son menos."Como muchas de mis compañeras vivimos machismo, sí pasé por críticas, me decían ‘por qué juegas eso de niños’, ‘te van a golpear’, muchos sinónimos de esa palabra despectiva. Me afectaban en el momento, pero en esta etapa ya hay gente muy abierta y hay mucho poder en el futbol femenil", confió.La artillera disputó previamente una Copa donde se probó con el conjunto tapatío y este sábado saltará a la cancha con la motivación de llegar más lejos poco a poco."Me siento muy bien para estar lo mejor capacitada posible, espero con muchas ansias e ilusiones este nuevo proyecto que es un gran sueño para mí y estoy contando los días para que comience", finalizó.