Querer es poder

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La disciplina y la perseverancia son claves en el desarrollo de todo atleta, aunque pocas veces tan palpable como el caso de Julia María Martínez Camargo, la ganadora del Premio al Mérito Deportivo de EL IMPARCIAL.



Afín a la práctica del tae kwon do, la joven hermosillense asegura nunca haber sido una superdotada en el deporte, aunque gracias a su espíritu de competencia fue capaz de revertir algo que hace alrededor de siete años parecía inmutable.



"Al principio era una niña muy mala, nunca ganaba, venía a entrenar y no me acoplaba al 100 con los entrenamientos, el profe nomás decía ‘ay, esta niña nomás no’.



"No podía, no me veía mucho futuro en el tae kwon do, pero después de un tiempo, en la primera Olimpiada se sorprendieron, porque sí pasé y de ahí me empecé a esforzar más", recordó.



Incursionó en esta disciplina a los 10 años sin otra intención más que ocupar su tiempo de manera saludable, pero bajo las instrucciones de su entrenador, José Diego García, su talento fue tomando forma y encontrando su máximo potencial.



"Hay jovencitos que ya traen cualidades, y ella no, ella es una excepción porque ella se hizo atleta aquí, más que nada por sus ganas y dedicación".



"Ella llegó, como dice su mamá, con dos pies izquierdos, la característica de ella era que no caminaba bien, pero se fue dando, las habilidades técnicas las desarrolló muy rápido", añadió su instructor.



ES UNA REALIDAD



Ya en el 2016, en su tercera Olimpiada Nacional, Julia se presentó como más que una simple improvisada y logró colgarse la medalla de oro en la categoría Junior de hasta 59 kilogramos.



Lo mismo que consiguió en el Torneo Binacional Junior celebrado en Tijuana, Baja California; mientras que en el Nacional Junior se quedó a un paso al perder la final en Guadalajara.



Estos logros, junto a la experiencia que obtuvo en otros certámenes internacionales, hicieron del 2016 su mejor año en el deporte, algo que lejos de conformarla la han hecho pensar aún más en grande.



"Me voy a seguir preparando porque al parecer tengo una evaluación que va a decidir si me quedo en selección mexicana, entonces me estoy preparando al 100%".



"No hay distracciones para poder llegar a un lugar más alto, mi sueño es poder llegar a la selección mexicana y poder representar a México".



UN ÉXITO MÁS



A todas estas alegrías habría que añadir el reconocimiento que hoy recibirá por parte de EL IMPARCIAL, una vez que fue la ganadora absoluta del Premio al Mérito Deportivo 2016 con un total de 14 mil 420 votos.



"Mis dos papás son maestros, entonces le dijeron a los demás maestros y ellos le dijeron a los alumnos, hicieron una cadena superlarga, yo le dije a mis amigos en Facebook y en todas las redes sociales".



"Toda mi familia y mis amigos me ayudaron mucho, porque todos los días estuvieron votando y pasando el link para que votaran por mí, me siento muy feliz por haber ganado", finalizó.