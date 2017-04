Juegan Rayos con confianza

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la tranquilidad que regala el haber iniciado la temporada a tambor batiente, el jugador de los Rayos de Hermosillo Juan Manuel Esteva comentó que le ha gustado, en su totalidad, el desempeño que han tenido él y sus compañeros.



Para el hermosillense el hecho de que el cuadro esté completo en todas sus posiciones es la clave para que estén teniendo un arranque que los mantiene en la cima del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico.



"Me he sentido muy cómodo, hemos ganado casi todos los partidos. El equipo está completo, no como otros años, entonces eso ha ayudado bastante, sufrimos la salida de un jugador como Spurlock que era nuestro mejor tirador de tres, pero hemos sabido suplirlo",



comentó.



Para el "Show", como lo conoce la afición, el ser un equipo que recupera muchos rebotes, pero que también trabaja mucho con los tiros de larga distancia, ha sido una manera de demostrar que pueden adaptarse a cualquier tipo de juego.



"Somos rebotadores y tiradores de tres, eso es lo que nos caracteriza, no tenemos un sistema 100% definido, antes jugábamos más pausado y eso ha hecho ahora que los marcadores se vayan arriba de los 100 puntos en los días buenos", expresó.



Además, comentó que todos los jugadores tienen la confianza por parte del coach Gene Cross de poder hacer tiros desde fuera del perímetro, por lo que los resultados han venido mejorando serie con serie.