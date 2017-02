Gana en tres sets al Colegio Emaus

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las acciones de la parte estelar del volibol de la Copa Campogrande 2017 continuaron con emocionantes encuentros en la cancha.



El representativo del Colegio Emaus tuvo que irse hasta muerte súbita para vencer a los anfitriones, esto en la actividad de la categoría Preparatoria.



La escuadra ganadora se llevó el encuentro en tres sets con parciales de 25-16, 18-25 y 15-13.



El equipo de Colegio Larrea también con apuros pero logró la victoria ante los locales, dentro de las acciones de Secundaria.



El resultado tuvo que definirse en tres sets para obtener un vencedor que resultaron los de fuera, con parciales de 22-25, 25-21 y 15-13.



Los conjuntos que no tuvieron complicaciones para salir avantes fueron Colegio Regis y Tec Milenio que en dos sets derrotaron a la Secundaria No. 57 e INAM, en Secundaria y Preparatoria, respectivamente.



Dentro de la actividad del balompié, los Lobos "B" hicieron respetar su cancha para vencer con un 3-0 al Alerce, en la categoría de Kinder.



En la 2005-2006, los anfitriones no tuvieron complicación alguna y con su ofensiva golearon por 4-0 al Colegio Muñoz, así como en la 2007-2008 que vencieron por 3-1 al HBEC.



Además, Colegio Regis superó por 2-0 al Vanguardia en la categoría 2005-2006 y Irlandés aplastó con un 6-0 a Colegio de Obregón en la 2009-2010.