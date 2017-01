Luis Oropeza se ganó la titularidad

(GH)

Después de comenzar los últimos tres encuentros como titular, el volante derecho Luis Enrique Oropeza, indicó que su esfuerzo y trabajo son las cosas que lo han llevado a ganarse el puesto en el once inicial de Cimarrones de Sonora El hermosillense recalcó que el cuadro dirigido por Juan Carlos Chávez ha comenzado a mostrar mejor futbol, pues se han obtenido dos victorias en los últimos tres cotejos, tanto en liga y en la Copa MX.“Me siento muy bien la verdad, he estado entrenando muy duro durante todo el torneo, además con lo que he hecho en los partidos anteriores se me dio la oportunidad de arrancar”, destacó.Dijo que Cimarrones no pierde el ánimo a pesar de caer ante los Correcaminos en la fecha dos de la Copa MX, pues tienen la mente puesta en obtener su segundo triunfo al hilo en Torneo de Clausura 2017 el próximo viernes.“Ganar en la copa ante Xolos y luego ante Leones Negros nos vino muy bien porque no se nos habían dado las cosas, ahora debemos pensar en seguir sumando más para subir en la tabla de posiciones”, comentó. Cimarrones de Sonora se verá las caras ante los Murciélagos de Los Mochis, en la fecha cinco del Torneo de Clausura 2017 del Ascenso MX, quienes que marchan en el último puesto de la general, y con los cuales se tiene gran rivalidad desde divisiones menores.