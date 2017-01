Aprovecha Araujo cada minuto de juego

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aprovechando cada uno de los minutos que el director técnico le brinda, se encuentra el mediocampista de Cimarrones de Sonora , Jairo Araujo, dentro de la Copa MX.Tanto en el juego ante Xolos de Tijuana como el de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el guanajuatense ha sido de la partida titular de Juan Carlos Chávez, sobre todo en la media de contención, en donde afirmó, se siente más cómodo."Me he sentido muy bien , hasta ahorita el profe me ha dado la confianza. Yo me siento más cómodo en la contención o más libre, de enganche, creo que por los costados me cuesta un poco más pero igual cumplo con la función", comentó.En lo que respecta a lo colectivo, Araujo tiene clara la idea de que la escuadra dirigida por Juan Carlos Chávez va de menos a más y considera que hasta el momento lo han hecho bien a pesar de que en copa son debutantes."Yo creo que vamos de menos a más. No conocemos este torneo (copa), vamos empezando y creo que lo hemos hecho muy bien y vamos por buen camino. Yo creo que iremos mejorando poco a poco", adelantó.Además, consideró que el juego ante Murciélagos de Los Mochis es fundamental para sus aspiraciones y para el tema del cociente, debido a que, aseveró, no pueden dejar que Loros de Colima y Tampico Madero se separen mucho en la tabla.