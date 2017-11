Soles cae 10-9 ante Coyotes

EL PASO, Texas(GH)

Cuatro goles de Frank Tayou no fueron suficientes en el duelo en donde Soles de Sonora cayó 10-9 en tiempo extra ante Coyotes de El Paso, y no han podido encontrar la victoria en la temporada 2017-2018 de la Major Arena Soccer League.



Después de terminar 9-9 en el tiempo reglamentario, Ernesto Luna le dio la victoria a Coyotes a los 20 segundos del tiempo extra.



Tayou estuvo imparable a la ofensiva al apuntarse un “poker” de goles a su cuenta pero no alcanzaron para concretar la victoria en donde la escuadra sonorense cayó por tercera ocasión en el mismo número de encuentros en esta campaña.



Los Soles se fueron arriba rápidamente al inicio del juego con goles de Frank Tayou, Gustavo Rosales y Echeverría, pero Coyotes dio respuesta e igualó las cosas para mandar al segundo cuarto con pizarra de 3-3.



En el segundo período, los locales fueron los únicos en anotar en una ocasión con tanto de Diego Salas para irse al medio tiempo con ventaja de 4-3.



La cosa siguió reñida en el tercer cuarto en donde Coyotes terminó también arriba en el marcador 8-7. Tayou marcó tres tantos en esta parte y Víctor Quiroz cooperó con una anotación.



Faltando poco más de dos minutos para que culmine el encuentro, Soles llevaba ventaja al ir arriba 9-8 pero Omar Tapia anotó el del empate y obligó a jugarse el tiempo extra en donde Ernesto Luna ingresó al arco el de la victoria a los 20 segundos de haber iniciado.



Con este resultado, Soles todavía no conoce la victoria en tres juegos y se ubica en el tercer puesto dentro de la conferencia Suroeste de la MASL.



Es bueno saber…



Los Soles de Sonora regresarán a la capital sonorense este jueves para enfrentar a los Barracudas de Río Grande Valley en punto de las 20:35 horas en el Centro de Usos Múltiples.