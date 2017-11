Destaca Vargas en cualquier rol

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Contento por ser uno de los relevistas de todas las confianzas del manejador Lorenzo Bundy se siente el lanzador de Naranjeros de Hermosillo, César Vargas, quien además es uno de los mejores en ponches conseguidos.



El poblano, quien es el relevista con mayor número de entradas lanzadas en la organización, comentó que ha sido un poco difícil no saber qué rol cumplirá y en qué momento de juego entrará, pero ha sabido salir adelante.



"Me siento muy bien, me he acostumbrado a estar listo desde que sale el abridor, ha sido un poco difícil ya que uno está acostumbrado a tener su rol, pero lo más importante es que he podido ayudar al equipo y en lo que necesiten estaré fajándome", dijo.



En una campaña ponchadora donde hasta antes del juego de ayer era sublíder, sólo por detrás de Anthony Vásquez, abridor de Culiacán, la alegría es algo que está presente en el ex



ligamayorista.



"Estoy muy contento de ver que todo el trabajo realizado ha rendido frutos y sabemos que esta segunda vuelta también nos va a traer cosas buenas, no queda nada más que seguir trabajando", comentó.



En lo que respecta al tema grupal, Vargas aseguró que están en el momento de mayor alegría en lo que va de la campaña y considera que se nota la buena vibra en el campo, pero no pueden bajar la guardia y saben que aún no se cumplen los objetivos.