El objetivo es ganar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Uno de los jugadores que arribaron a Cimarrones para esta campaña es el mediocampista de contención Gerardo Moreno Cruz, quien comentó que ante el Tampico Madero será un duelo difícil, pero están decididos a quedarse con la victoria en casa.



Señaló que obtener un punto de la cancha de los Bravos de Juárez es muy importante para seguir en la parte alta de la general.



"Fue un empate muy valioso, sabemos que el torneo sigue muy apretado y todos se quieren meter a la liguilla, ahora es ganar sí o sí el viernes contra un rival que también quiere estar ahí, por eso no podemos darnos el lujo de caer y hay que salir con todo", declaró.



Moreno Cruz vistió los colores de la Jaiba Brava en los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017, por lo que enfrentar a su ex equipo será especial para él, sin embargo, expresó que hoy sólo se encuentra enfocado en defender la camiseta de Cimarrones.



"Es una institución que siempre me trató bien, pero ahora estoy acá y hay que defender el escudo de Cimarrones como se debe, siendo muy profesional en todo sentido", declaró.



Explicó que el conjunto sonorense ha ido creciendo con el paso de las jornadas, pues se ha visto una mejoría conforme han pasado los entrenamientos, por eso quiere hacerlo valer este viernes ante el Tampico.